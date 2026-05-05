◆ムーアズブリッジＳ・Ｇ２（５月４日、アイルランド・カラ競馬場・芝２０００メートル、良）６頭立てで行われ、圧倒的１番人気に支持された昨年の凱旋門賞２着馬のミニーホーク（牝４歳、愛・エイダン・オブライエン厩舎、父フランケル）が、ライアン・ムーア騎手とのコンビで２０２６年初戦を勝利で飾った。重賞４勝目。１着賞金は７万６５７０ユーロ。（約１４１０万円）。勝ちタイムは２分６秒５０。レースは同じＡオブラ