インテルはパルマに2-0で勝利して優勝を決めたイタリア・セリエAのパルマは、現地時間5月3日に行われたリーグ第35節のインテル戦に0-2で敗れた。インテルのセリエA優勝が決まったアウェーゲームで、パルマの日本代表GK鈴木彩艶は現地メディアでも奮闘ぶりが称賛されている。2失点で終えた鈴木だが、前半25分に神セーブを披露。エリア内に侵入したインテルのMFニコラ・バレッラが左足で強烈なシュート。クロスバーを叩いた後に