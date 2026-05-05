守田英正は2点目のアシストを記録したポルトガル1部スポルティングに所属する日本代表MF守田英正が、現地時間5月4日に行われたリーグ32節・ギマランエス戦で芸術的なアシストを記録した。前半のみの出場となったが、現地メディア「A BOLA」は「マン・オブ・ザ・マッチの最有力候補だった」と伝えている。中盤の一角でスタメンに名を連ねた守田は、立ち上がりから攻守にわたってクオリティーの高さを見せつけた。1点リードで迎