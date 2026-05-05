トランプ米大統領が4日（現地時間）、「私は3回の認知力テストですべて満点を取り、（認知力と体力は）50年前と変わらないと感じる」と述べ、高齢不安説を一蹴した。その一方で「朝鮮戦争は7年続いた」という誤った事実を伝えたほか、自身の任期についても「8、9年残っている」と話す場面もあった。トランプ大統領はこの日、ホワイトハウスで行われた中小企業関係者との懇談会で演説し、高齢問題に直面していたバイデン前大統領に