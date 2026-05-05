「あの人だけはやめたほうがいいです」--久米宏にそこまで言われながら、平野レミと和田誠は出会ってすぐに惹かれ合った。初対面の夜から意気投合し、出会って一週間で結婚を決めた2人の馴れ初めを、平野レミ初の自伝『平野レミ大百花』（中央公論新社）より抜粋してお届けする。（全2回の1回目）【写真】「出会って一週間ぐらいで結婚を決めた」笑顔で語る平野レミを見る（全5枚）平野レミ©文藝春秋◆◆◆久米宏が和田誠に