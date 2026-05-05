〈「母さんが救急車で運ばれた」父親から突然のメール…48歳の週刊誌記者が直面したケアマネ問題実家を訪ねると「いきなり25万円のベッドが…」〉から続く「まだ大丈夫」と目をそらしてきた「親の介護」。親が倒れ、ついに目の前に難題が突き付けられた。週刊誌記者が丹念に紐解くと、矛盾と謎に包まれた「介護の実情」が、徐々に明らかに――。（2022年に「週刊文春」に掲載された連載「実録ルポ『介護の謎』」を再公開