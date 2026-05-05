「そばを食べる」。それだけで感動することがある。しかも味だけではない。店の歴史、立地、店主の想い、努力、お客さんの笑顔などを含めてである。そんな感動をくれるぽつんと一軒そば屋が印西市木下（きおろし）駅から少し歩いた所にある。しかも働き手が確保しにくい過疎化地域でうまくビジネスを推し進めているモデルケースのような輝きをも放つそば屋だ。【画像】こんなにうまい「蕎麦湯」を飲んだことはない…ほんのり小豆色