〈体重約200キロ、体脂肪率は50％超…巨漢芸人『ママタルト大鶴肥満（34）』が明かす生活の苦労「飛行機では“追いシートベルト”を…」〉から続く現在の体重は約200キロ、体脂肪率は50％超。お笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満（34）は、高校入学時点で体重は100キロほどに達しており、2年時の検診では医師から開口一番「あんた死ぬよ？」と言われた。その1年後に再び検診で来校した医師は、一回り大きくなった彼を目にして