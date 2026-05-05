「レイズ５−１ブルージェイズ」（４日、タンパ）ブルージェイズの岡本和真内野手は４打数１安打１四球で４戦連発はならず。最後の打者になってしまい、チームは同地区対決に敗れて連敗。再び借金３となった。第１打席で四球を選んだ岡本。三回１死一塁の第２打席では中前打を放ち４試合連続安打をマークし、ゲレーロのタイムリーを呼び込んだ。しかし第３打席、第４打席と連続して空振り三振。敵地に快音は響かなかった。九