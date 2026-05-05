2024年から2年連続でM-1グランプリの決勝に進出したお笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満（34）。体重約200キロの巨漢である彼が生活する中で直面している苦労や、ここまで大きく成長した経緯、さらに直近始めたというダイエットで判明した“衝撃の事実”まで――ご自宅へお邪魔して根掘り葉掘り聞いた。写真による「大鶴肥満ルームツアー」と合わせて、とくとご覧あれ。【貴重写真】小6で70キロ、高3で135キロ、現在の体重は20