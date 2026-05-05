旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■ツンとします正解：葉わさび難易度：★★☆☆☆本わさびの葉っぱです葉わさびとはアブラナ科わさび属に属する植物で、私たちが普段お刺身の薬味として口にする「根茎（こんけい）」、いわゆる本わさびの葉の部分です。わさびは非常に繊