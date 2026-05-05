○レイズ5−1ブルージェイズ●＜現地時間5月4日トロピカーナ・フィールド＞トロント・ブルージェイズが敵地での同地区3連戦を黒星スタート。岡本和真内野手（29）は「2番・三塁」でフル出場し、4試合連続安打をマークした。日本ハム、ソフトバンクでもプレーした右腕ニック・マルティネスに対し、初回の第1打席は四球。3点を追う3回表の第2打席ではカウント0-2と追い込まれながら、低めいっぱいのスライダーを華麗に