4日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏がDeNA打線について言及した。DeNAは同日の広島戦、16安打11得点の猛攻で11−8で下した。DeNAは前日も22安打12得点を奪うなど、打線が活発だ。現役時代横浜でプレーし、98年のリーグ優勝・日本一に貢献した佐伯氏。現役時代のマシンガン打線と現在の打線について問われた佐伯氏は「この当時、何点取られても負ける気がしなかったですね。この時