『奸臣スムバト』©トマトスープ／新書館以前、「古代ジョージアの製法でワインを作る」という趣旨のnoteを読んだことがある。古代ゆえに製法といっても「葡萄の搾り汁を放置する」しかないのだけれど、文章がとにかく素敵で、都会で働く疲れた勤め人の帰宅を、ほんのり発酵したワインの香りが出迎える描写に心惹かれたのを覚えている（※個人でアルコールを何やかんやされる場合は必ず酒税法をご確認ください）。ジョージ