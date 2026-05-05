『煙の向こうに声が聞こえる1』岸本七子〈著〉KADOKAWA?７７０円?８６９円舞台は地方の海辺の街。主人公は、たばこの煙をくゆらせると、その向こう側にいる人の心の声が聞こえる、少し不思議な力の持ち主だ。地元を離れず個人営業の便利屋として気ままに過ごす日々の中で、さまざまな人々の交錯するドラマが描かれるが、その能力が何か劇的な展開を生むわけではない。心の声は空間に一瞬漂うだけで、煙とともにすぐ流れ去