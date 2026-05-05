『空五倍子先生の書けない生活1』本田〈著〉新潮社７７０円デビュー作がヒットしたものの、その後何年も書けない状態が続いている小説家・空五倍子唯生（うつぶし・ただお）。いきおい「無用な存在」「無のかたまり」など自己否定の言葉が漏れる。そんな彼に新担当となった編集者・縹（はなだ）ちとせが挨拶（あいさつ）に来るところから物語の幕は開く。この縹が、一見ゆるふわだがキャラとしても編集者としても最高な