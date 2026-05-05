新しいクラスや職場で、自己紹介は自分を知ってもらう絶好のチャンスです。うまくいけば、後で話しかけてもらえることも増えるはず。そこで今回は、自己紹介でどんな一言を言ったら後から女性が話しかけやすいか、オトメスゴレン読者の女性に聞いてみました。【１】「来週の誕生日は独りで過ごす予定です」など、彼女がいないことを適度にアピールする。「『彼女募集中です』だとチャラいけど、このくらいのアピールだと親しみを覚