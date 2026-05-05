◆米大リーグタイガース４―５レッドソックス（４日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が４日（日本時間５日）、敵地・タイガース戦で２回の守備から途中出場。４打数２安打とチャンスをものにし、チームは連敗を２で止めた。吉田は今季最長の５試合連続ベンチスタートだったが、「３番・左翼」で先発出場のアンソニーが初回の打席でファウルを打った際に右手首の違和感を訴