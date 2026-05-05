◆新日本プロレス「レスリングどんたく２０２６」（３日、福岡国際センター）観衆２４７７新日本プロレスは３日、福岡国際センターで「レスリングどんたく２０２６」を開催した。ＮＥＶＥＲ無差別級選手権は「Ｈ．Ｏ．Ｔ」リーダーで王者の成田蓮がボルチン・オレッグと初防衛戦。試合は１５分２０秒、腕ひしぎ逆十字固めで成田がボルチンを下しベルトを守った。ゴングが鳴っても腕を絞め上げる成田にセコンドが割って入