美容クリエイター・ふくれながプロデュースする人気コスメブランドCipiCipi（シピシピ）から、この春夏も見逃せない限定アイテムが登場します。ベストセラーのグリッターライナーには儚げピンクの新色、話題のティントリップには大人ムード漂う深みカラーが仲間入り。毎日のメイクをもっと楽しく、もっと可愛くアップデートしてくれる注目コスメを詳しくご紹介します。 儚げア