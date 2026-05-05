ベトナムとオーストラリアを訪問していた高市総理は一連の日程を終え、先ほど、帰国の途につきました。今月1日からベトナムとオーストラリアを訪問していた高市総理は先ほど、政府専用機でオーストラリアの首都・キャンベラの空港を出発しました。今回の外遊ではベトナムとオーストラリアの首脳らと相次いで会談し、中東情勢を受けたエネルギーの安定供給や重要鉱物の供給網強化に向けた協力を確認しました。ベトナムでは大学で外