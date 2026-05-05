米女優キャメロン・ディアス（53）夫妻が4日、第3子が誕生したことを電撃発表した。夫で米パンクバンド、グッド・シャーロットのベンジー・マッデン（47）が、自身のインスタグラムに「キャメロンと私は、3人目の子ども、ナウタス・マッデンの誕生をお知らせできることをとてもうれしく、興奮し、この上なく幸せを感じています」とつづり、次男の誕生を報告した。ディアスは、15年に結婚したマッデンとの間に19年に第1子となる娘ラ