専用装備盛りだくさん100台限定のGRヤリス MORIZORR、富士スピードウェイに登場！ゴールデンウイーク恒例のスーパーGT第2戦富士大会が5月3日、4日で静岡県の富士スピードウェイで開催されました。イベント広場には多くの自動車メーカーを始めタイヤメーカーやパーツメーカーの車両が展示され、自社のアピールやレースに参加しているチームの応援で盛り上がっています。【画像】超イイ！ これが「限定のGRヤリス」 画像で見る！