私はユウカ。夫のシュウジと、年中の息子・タクマの3人で暮らしています。義実家はわが家のすぐ近くにあり、比較的良好な関係を築けていると思ってます。夫とは結婚して10年になりますので、お互いのことはよく理解しています。もちろん、長所も短所も。ある日の出来事です。夫が「体調が悪い」と言い出しました。しかし、長年付き合ってきた私は知っています。夫は体調が悪くなると、ものすごく大げさになるのです……。いつもと