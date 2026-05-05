2016年の5月5日に亡くなった作曲家・シンセサイザー奏者の冨田勲。いまや当たり前となった“電子音楽”のパイオニア的存在の彼だが、かつては理解されず日本ではなかなか評価されなかったその音楽で時代を変えた。一体何があったのか。 【画像】冨田勲が手塚治虫のアニメのために作った数々の名曲を歌ったバーチャル・シンガー 日本人として初めてグラミー賞の4部門にノミネート 冨田勲のアルバ