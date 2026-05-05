国道112号・月山道は、5日の午前10時から全面通行止めになっている。ゴールデンウィークのお出かけ中の方は注意していただきたい。 う回路はない。 ※サムネは国交省ライブカメラより現場付近の様子（午前10時すぎ） ■何があったのか ゴールデンウィーク終盤にさしかかった5日の午前、山形県西川町の国道112号で車とバイクが衝突する事故があり、バイクに乗っていたとみられる男性1人が大けがをして