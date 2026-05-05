＜ミズホ・アメリカズオープン事前情報◇4日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞ 米国女子ツアーの本戦出場権をかけたローカルクオリファイ（マンデー）が4日に行われた。先週の大会終了後にリシャッフルが実施され、カテゴリーを上げることのできなかった日本勢2人が出場。櫻井心那が出場権を獲得し、渋野日向子は逃した。〈連続写真〉アドレスは前傾を浅く渋野日向子は安定感を求めてタ