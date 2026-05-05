高校ラグビー世代の国際大会・サニックスワールドユース交流大会は決勝トーナメントに突入。１位から４位決定戦では、決勝進出をかけて東海大大阪仰星（大阪）と天理（奈良）がそれぞれニュージーランドの強豪と対戦しました。 【画像で見る】大会が開かれているグローバルアリーナ（福岡県・宗像市） 東海大大阪仰星ＶＳロトルアボーイズ ニュージーラン