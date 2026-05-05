◇ア・リーグブルージェイズ1−5レイズ（2026年5月4日フロリダ）ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が4日（日本時間5日）、敵地レイズ戦に「2番・三塁」で先発出場。4打数1安打2三振に終わった。初回第1打席は四球で、3回に中前打をマークも、その後は2打席連続三振で、1−5の9回2死一、二塁の好機で右飛。この試合最後の打者となった。ここまで3戦4発と好調を維持。大台到達の10号に期待がかかったが、この日柵越え