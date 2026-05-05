中国南部の中国東方航空機墜落現場で安全ロープを木にくくりつける救助隊員＝2022年3月26日/Lu Boan/Xinhua/Getty Images（CNN）中国東方航空の旅客機が墜落して132人の搭乗者全員が死亡した2022年の事故をめぐり、操縦室にいた人物が故意に両エンジンへの燃料供給を停止した可能性があることが、米国家運輸安全委員会（NTSB）の調査報告書で明らかになった。中国東方航空MU5735便（ボーイング737-800型機）は22年3月21日、中国南