小野寺五典氏【ワシントン共同】自民党の小野寺五典元防衛相は4日、訪問先のワシントンで、台湾問題を巡り「米国は毅然とした対応を取るべきだ」と訴えた。5月中旬の米中首脳会談について「トランプ大統領の発言が揺らぐようなことがあれば、同盟国には大きなインパクトが出る」と述べた。米シンクタンク、戦略国際問題研究所（CSIS）の講演会で語った。小野寺氏は、日本や周辺国が、軍備増強を進める中国の動向に懸念を持って