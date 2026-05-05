タレント・指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「≠ＭＥ」が４日、東京ガーデンシアターでグループ初となるアリーナツアー「喝采パレード」の初日公演を開催した。?宇宙のどこかにある≠ＭＥ星（ノイミー星）?をテーマにした会場。ＬＥＤメインのステージが設けられ、宇宙への旅立ちをイメージした全長３０メートルのＬＥＤカーテンが床面に広がり、さらにステージの両サイドには宇宙ロケットをイメージした巨大な円筒形Ｌ