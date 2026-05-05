B1リーグはレギュラーシーズン最終節を迎え、群馬クレインサンダーズが仙台89ERSと対戦。オーバータイム（延長戦）にもつれ込む大接戦の末、中村拓人選手の劇的なウィニングショットで逆転勝利を収めました。 この勝利で群馬は今シーズン42勝目をマークし、B1昇格後の最高勝率およびクラブ史上最多勝記録を更新。最高の勢いを持って、千葉ジェッツとのチャンピオンシップ（CS