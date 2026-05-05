第2回【結局「ネット選挙」とは“SNS”と“切り抜き動画”による一方的な印象操作のことだったのか専門家は「ネットの長所である双方向性が失われ、対話と熟議が消えた」】からの続き──。スマートフォンは、確かに21世紀最初期の偉大な発明として記録されるべきだろう。しかし、偉大な発明たらしめているのは、SNSという別の偉大な発明のおかげである。かつて取材中、そう聞いたことがある。【井上トシユキ／ITジャーナリス