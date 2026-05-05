巨人のエルビス・ルシアーノ投手（２６）が５日、ジャイアンツ球場で行われた２軍の残留投手練習に合流した。今季は１１試合に登板して０勝１敗、防御率３・２７。４日のヤクルト戦（東京ドーム）では８回に３番手で登板して１回無失点だった。