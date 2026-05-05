◆米大リーグアストロズ―ドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・アストロズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場したが３打席目まで快音は聞かれず、エンゼルス時代の２０年８月に記録した自己ワーストを更新する２２打席連続無安打となった。２点リードの３回１死満塁の好機で迎えた３打席目には、外角９２・２マイルのシンカーはボール球だ