◆米大リーグレイズ５―１ブルージェイズ（４日、米フロリダ州タンパ＝トロピカーナフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が４日（日本時間５日）、敵地・レイズ戦に「２番・三塁」で出場。４打数１安打１四球２三振に終わり、日本人選手では４人目となる４試合連発はならなかった。打率は２割３分６厘。４点を追う９回は２死一、三塁で打席が回ってきた。この日まで３試合連発だった岡本に対し、レイズ側は警