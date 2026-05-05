2026年2月に行われた衆院選の主戦場は、間違いなくネットだった。動画投稿サイトでは頼んでもいないのに各党の党首によるメッセージCMが次々と流れ、メッセージアプリを開けば名前も知らない候補者や、その勝手連の「本日の活動報告」がレコメンドに渋滞する。選挙結果の振り返りでは、「ネット地盤」というワードすら登場した。【井上トシユキ／ITジャーナリスト】（全3回の第1回）＊＊＊【写真を見る】党首討論会も地上波テレ