「アストロズ−ドジャース」（４日、ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手は二回の第２打席でストレートの四球を選んだ。チームは１死からフリーランドが左翼席へソロ本塁打を放ち、７試合ぶりの一発が飛び出した。１死からフリーランドが同点ソロを左翼席にたたき込み、試合を振り出しに戻したドジャース。ここまで６試合連続でノーアーチとなっていた中、価値ある一発が飛び出した。敵地がどよめく中、１死無走者で打