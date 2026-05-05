４日午後９時４５分頃、山口県美祢市美東町絵堂の国道４９０号で、同県山陽小野田市高千帆、職業不詳山崎貴将さん（２５）の乗用車と、対向する同県萩市の男性（３０歳代）の乗用車が衝突。山崎さんと、対向の乗用車に乗っていた男性の息子で小学生の男児（８）の２人の死亡が確認された。県警美祢署の発表によると、山崎さんの死因は多発外傷、男児の死因は頸髄（けいずい）損傷だった。男性の車には、男性の妻ともう１人の息