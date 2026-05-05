「アストロズ−ドジャース」（４日、ヒューストン）ドジャースの山本由伸投手が先発マウンドに上がり、１点リードの初回にいきなり逆転を許した。それでも打線が大量援護した二回以降はしっかりと立ち直った。初回、先頭・コレアに対し２球で追い込んだ山本。３球目のフォーシームで詰まらせ、バットを真っ二つにへし折ったが、先端がマウンドにいた山本に向かって飛んできた。思わず驚きの表情を浮かべながら回避した右腕。