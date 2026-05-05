高熱と震えの程度は、腎盂腎炎の状態がどの段階にあるかを判断する重要な手がかりとなります。軽症から中等症では外来での治療で回復が見込まれる場合がありますが、症状が強い場合には速やかな受診が求められます。重症化のサインがどのような状態を指すのか、緊急受診が必要な目安とあわせて解説します。 監修医師：田中 茂（医師）2002年鹿児島大学医学部医学科卒業 現在は腎臓専門医/透析専門医として本村内科医院で地域医