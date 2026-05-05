マンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督は、土壇場でドローに持ち込んだチームの粘りを称えながらもプレミアリーグ優勝争いで厳しい状況に立たされたことを自覚している。スポーツメディア『ESPN』が報じている。アーセナルと熾烈なリーグ優勝争いを繰り広げているマンチェスター・シティ。マンデーナイト開催となったプレミアリーグ第35節では敵地でエヴァートンと対戦した。試合前時点では2試合未消化で