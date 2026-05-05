チェルシーを率いるカラム・マクファーレン暫定監督が、ノッティンガム・フォレスト戦を振り返った。4日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。プレミアリーグ第35節が4日に行われ、チェルシーはノッティンガム・フォレストと対戦。リアム・ロシニアー前監督が解任されて以降、初のリーグ戦となったが試合開始2分で先制点を許すと、15分にもPKから失点。前半終了間際にコール・パーマーがPKを外してしまい、52分