ビジャレアルがイニゴ・ペレス氏を来季からの新監督として招へいする見込みだ。スペインメディア『エル・コレオ』など複数現地メディアが報じている。ビジャレアルはラ・リーガ34試合が消化した時点で勝ち点「68」の3位。4試合を残してすでに来季のチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得している。しかし、今月4日には2シーズン連続でCL出場権獲得に導いたマルセリーノ・ガルシア・トラル監督が契約満了に伴い、今季限りで