2026年5月3日、シンガポールメディアの聯合早報は、中東情勢の緊迫化に伴う燃料価格の高騰により、中国のメーデー連休における国際線の欠航率が前年から倍増したと報じた。記事は、航空情報サービス提供の「航班管家（フライト・マネージャー）」のデータを引用し、連休中の中国の計画便数が計8万5285便で、前年比5．25％増だったと紹介した。その一方で、連休期間中における全体の欠航率が前年の3．6％から7．4％へと上昇したと指