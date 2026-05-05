4日、ピュリツァー賞受賞発表に喜ぶワシントン・ポスト紙の職員ら（同紙提供・ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米コロンビア大は4日、優れた報道をたたえる今年のピュリツァー賞を発表し、最高の栄誉とされる公益部門に、トランプ政権による連邦機関の再編を巡る混迷や予算削減がもたらす影響を報じた有力紙ワシントン・ポストを選出した。特別賞には、自殺した富豪エプスタイン氏による女性への組織的虐待を暴いたマイア