「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ。5月4日、ついに幕を開けた頂上決戦の舞台で、第1試合からKONAMI麻雀格闘倶楽部のエース・佐々木寿人（連盟）が、その名の通り「魔王」と呼ぶにふさわしい圧倒的な破壊力を見せつけた。【映像】魔王の一発！真っ赤に染まった混一色ツモ場面は東4局。1万9500点持ちの3着目だった佐々木は、第1ツモで七万を引き寄せた瞬間、手牌に7枚あったマンズの染め手を決断。ドラの四万を抱