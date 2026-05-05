ロシア国防省はウクライナに対し、今月8日から9日にかけての停戦を宣言しました。一方、ウクライナ側は6日から停戦する考えを示していて、双方が提示する期間にずれが生じています。ロシア国防省は4日、9日の対ドイツ戦勝記念日にあわせ、ウクライナに対して8日から9日にかけての停戦を宣言しました。そのうえで、ウクライナ側が戦勝記念日の行事を妨害しようとした場合、首都キーウ中心部に大規模なミサイル攻撃を行うと警告しま