一人暮らしの家を“都合のいい宿”のように使い始めた従妹。エスカレートする要求に戸惑うなか、思わぬ形で事態が動き出すことに──。身近な関係だからこそ悩ましい距離感と線引きの行方とは？ 今回は筆者の友人から聞いたゾッとするエピソードをご紹介します。 泊まりに来る従妹 一人暮らしのマンションに、あるときから従妹がたびたび泊まりに来るようになりました。 もともと年に数回会うだけで、ここ数年